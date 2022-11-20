العراق يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات مع بريطانيا في مختلف الصعد 

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَة فؤاد حسين خلال لقائه مع نظيره البريطاني، اليوم الأحد، ضرورة تفعيل العلاقات العراقية - البريطانية على مختلف الصعد.

وقالت الخارجية العراقية وفقا لبيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حسين التقى التقى مع نظيره البريطاني السيد جيمس كليفرلي على هامش إجتماعات حوار المنامة/18 الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينيَة المنامة.

وأكد حسين على ضرورة تفعيل العلاقات العراقيَة-البريطانيَة على مختلف الصعد ومنها (الإقتصاديَة والماليَة) داعيا الشركات الإستثماريَة البريطانيَة إلى الإستثمار في العراق، مشيدا بالإستقرار المالي الذي يمر به بلدنا في الوقت الحالي، ومناقشة وضع الشركات الإستثماريَة في البصرة.

وجرى خلال اللقاء أيضا بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَة بين البلدين، وأهميَة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترَك، كما ناقشا دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في محاربة الإرهاب، وأكد الجانبان أهمية مواصَلة جهود محارَبة التنظيمات الإرهابية؛ لأنها تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

من جانبه، أكَد وزير الخارجيَة البريطاني التزام الحكومة البريطانيَة على مواصلة الدعم للحكومة العراقيَة في المجالات الإقتصاديَة، الأمنيَة، مكافحة الإرهاب، وفي مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار ومكافحة آثار التغيرات المناخيَة، مبديا رغبة حكومته برفع وتيرة العلاقات الثنائيَة بين البلدين وتطويرها فيما يخدم المصالح المشترَكة.