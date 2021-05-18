العراق يؤكد سعيه لتطوير العلاقات مع الناتو لرفع قدراته العسكرية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، على سعي العراق لتعزيز العلاقات مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" لرفع القدرات العسكرية للقوات العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد، مساعد الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جون مانزا والوفد المرافق له، وبحث معه التعاون الثنائي بين بغداد والحلف والدور الذي تقوم به بعثة الناتو من خلال دعم العراق في حربه ضد تنظيم داعش.

وأشار إلى دور الناتو في رفع مستوى القدرات العسكرية العراقية ضمن اطر التدريب والمشورة و تطوير البنى المؤسساتية وغيرها.

واكد الكاظمي على سعي الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف الناتو، واهمية ان ترتقي هذه العلاقة الى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية واحترام سيادة البلد.

وكان قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق مايكل لوليسجارد، قد بحث يوم أمس الاثنين، مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عمل البعثة ومهامها التدريبية في العراق، والخاصة بتطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتقديم المشورة.

وقدم قائد بعثة الناتو الجديد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إيجازا عن عمل البعثة ومهامها المحددة، مؤكدا عدم وجود قوة قتالية داخل العراق، وإنما يقتصر عمل البعثة على المهام التدريبية والاستشارية، في إطار التعاون بين العراق والناتو لدعم قدرات القوات العراقية في الاستشارة والتدريب.

من جانبه أكد الأعرجي، أن "القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في مجال الخبرة القتالية"، مشيرا إلى أن "التعاون مع الناتو يندرج في إطار الحاجة لتنمية جانب التدريب الذي يعد عاملا مهما لتقوية قدرات قواتنا الأمنية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال".