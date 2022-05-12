العراق يؤكد سعيه المتواصل لتقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية وإدامة التفاهمات

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، حرص بغداد على بذل كل الجهود لاستمرار التفاهمات وتقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الاقليمية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التعاون الثنائي بين بغداد والرياض في شتى المجالات، وأهمية التنسيق المسبق على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي تنعقد أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

واشارت الى ان الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام والتنمية.

وأكد حسين على أن الحكومة العراقية ستعمل بكل جهدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض.

وتطرق الوزيران إلى العلاقات الثنائية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحسنها في مجالات معينة، وأكد الجانبان على ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام والتنمية.

من جانبه؛ جدد الأمير فيصل بن فرحان حرص المملكة على تطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح البلدين الشقيقين، متمنياً للعراق وشعبه التقدم والرفاهية.