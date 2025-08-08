العراق يؤكد رفضه القاطع لـ"احتلال غرة"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء الجمعة، رفضها القاطع لسيطرة إسرائيل الكاملة على قطاع غزة، من خلال التحرك لاحتلال القطاع الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رفض العراق القاطع لهذه الخطة التصعيدية، التي تأتي "امتداداً لسياسة التجويع والتهجير والقتل الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين الأبرياء في غزة، والتي تُعدّ جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية".

وجددت موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها "إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف هذه الانتهاكات فوراً .