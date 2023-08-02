العراق يؤكد رغبته بالحصول على حصة مائية ثابتة من دول المنبع

شفق نيوز/ أكد وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبدالله، يوم الأربعاء، رغبة البلاد بالحصول على حصة مائية ثابتة من دول المنبع في ظل تفاقم أزمة شح المياه جراء التغير المناخي.

وقال عبدالله في كلمة له خلال انطلاق أعمال مؤتمر بغداد للمياه، إن العراق يعتمد بنسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية القادمة من خارج الحدود، مردفا بالقول، إن: الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبتنسيق مع دول أعالي الأنهار، ومستمرة بالتفاوض لغرض التوصل الى إتفاق يتم من خلاله تحديد حصة مائية ثابتة للعراق.

وأكد أن العراق يواجه شح المياه للسنة الرابعة على التوالي جراء التغير المناخي الذي تضرب بقسوة مناطق حوضي دجلة والفرات، وقلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنطقة.

ودعا الوزير، دول الجوار الى التعاون "الجاد" في هذه المرحلة العصيبة التي تمرُّ بها مناطق احواض الانهار المشتركة، قائلا: ارجوا ان يخرج هذا الحدث بمخرجات من شأنها ايجاد الحلول للتقليل من اثار شح المياه، وتجنب النزوح والهجرة الداخلية وخاصة في مناطق اهوار بلاد الرافدين التي تُعد الأكثر هشاشة جراء التغير المناخي.