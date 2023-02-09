العراق يؤكد استمرار جسر "نقل الاغاثات" الجوي مع سوريا وتركيا

شفق نيوز/ أكدت الحكومة العراقية، يوم الخميس، استمرار الجسر الجوي مع سوريا وتركيا لنقل الاغاثات والاحتياجات الخاصة مع متضرري الزلزال.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يستمر الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الانسانية والطبّية والاحتياجات الطارئة وفرق الدفاع المدني، الى ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا".

وأضاف أن ذلك يأتي "تأكيداً على تضامن العراق شعباً وحكومة مع الشعبين السوري والتركي، وإسهاماً في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية".

وفي السابع من شباط الجاري، أعلن السوداني، عن إقامة جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة بما فيها الدواء والوقود.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 16 ألفا شخص، وأصيب 86 ألفا في البلدين.