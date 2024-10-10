العراق يُكثف المساعي والجهود لتجنيب المنطقة مخاطرَ اندلاع الحرب

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، يوم الخميس، ان بلاده تكثف المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية الى تجنيب المنطقة من اندلاع حرب شاملة.

جاء ذلك خلال استقباله في دار إقامته ببغداد، مجموعةً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى العراق، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والتطورات الإقليمية، فضلًا عن الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المندلاوي خلال اللقاء: إن العراق انتقل من أولوية الأمن إلى أولويات الاقتصاد والتنمية المستدامة والانفتاح على الشراكات الطويلة الأمد مع جميع دول العالم، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي المميز، وطبيعة العلاقات المتوازنة التي يمتلكها العراق مع جميع الأطراف الإقليمية والعالمية، تمكّنه من تأدية دور مهم في تهدئة الصراع والتوترات في المنطقة.

كما أشار إلى أنه جرى تشكيل فريق لمتابعة ورصد التطورات والتواصل مع جميع الأطراف المعنية داخليًا وخارجيًا وإدامة التواصل مع ممثّليات الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية الأخرى بشأن ما يتعلق بالأحداث الجارية.

وحذر المندلاوي من أزمة اقتصادية عالمية حادة في ظل التلويح بحرب الطاقة واستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة التي تعد المصدرَ الرئيسي للطاقة في العالم.

ولفت الى أن الجهود الدبلوماسية البرلمانية تعمل إلى جانب الحكومة لتعضيد المساعي الرامية إلى تجنيب المنطقة مخاطرَ اندلاع الحرب، داعيًا في الوقت ذاته أوروبا إلى استعادة مكانتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عبر تحرّكٍ حقيقي لإنهاء "الإرهاب الصهيوني".