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العراق يُعزي الإمارات بوفاة رئيس دولتها

Category: سیاسة

Date: 2022-05-13T10:54:28+0000
العراق يُعزي الإمارات بوفاة رئيس دولتها

شفق نيوز/ عزّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

وقال الكاظمي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "بكثير من الحزن وبالغ الأسى، تلقينا نبأ رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضاف "نتقدم إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم بأسمى آيات التعازي والمواساة، وكلنا ثقة أن المسيرة الريادية التي خطها الراحل الكبير مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها".

واعقب الكاظمي رئيس مجلس النواب العراقي ببرقية تعزية مماثلة.

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