العراق يُسلّمّ ولي عهد أبو ظبي دعوة رسمية للمشاركة في قمة بغداد

شفق نيوز/ سلّمّ وزير المالية العراقي، على علاوي، يوم الاحد، دعوة رسمية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي.

وذكرت وسائل اعلام إماراتية، ان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل اليوم في قصر الشاطئ بإمارة أبو ظبي، وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي وتسلم منه دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور قمة دول الجوار العراقي المزمع عقدها أواخر شهر آب الجاري.

وبحث الجانبان، بحسب الإعلام الإماراتي، خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر عقد قمة دول الجوار العراقي نهاية شهر أغسطس/آب الجاري في العاصمة العراقية بغداد والتي سيحضرها بحسب تصريحات لنواب ومسؤولين عراقيين وغير عراقيين، رؤساء دول وحكومات مجاورة وعربية وإقليمية، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته بحضور القمة.