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العراق يوقف رحلات الطيران المباشر مع بيلاروسيا ويسحب رخصة عمل قنصلها

Category: سیاسة

Date: 2021-11-12T16:23:23+0000
العراق يوقف رحلات الطيران المباشر مع بيلاروسيا ويسحب رخصة عمل قنصلها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، وقف رحلات الطيران المباشر بين العراق ورسيا البيضاء (بيلاروسيا) وسحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر روسيا البيضاء وبولندا". 

وأضاف، أن "سفارة العراق في موسكو ووارشو تنسقان جهود العراق لعودة طوعية للعالقين على حدود روسيا البيضاء - بولندا"، لافتا إلى أن "العراق أوقف رحلات الطيران المباشر بين العراق ورسيا البيضاء".

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