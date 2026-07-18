الزيدي: التفاهم مع الخزانة الأميركية خطوة استراتيجية لتمهيد عودة 7 مصارف عراقية للتعامل بالدولار

شفق نيوز - واشنطن

أعرب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت، عن ترحيبه بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي".

وقال الزيدي في منشور على منصة "إكس"، إن "تأهيل سبعة مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى، تمهيداً لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأميركي، بعد استكمال متطلبات الامتثال والحوكمة، يؤكد نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي ويفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار".

وأكد مواصلة "دعم الإصلاحات المالية والمصرفية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يخدم مصالح العراق ويعزز مكانته الاقتصادية إقليمياً ودولياً".