العراق يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية لتعزيز الأمن المائي

شفق نيوز/ وقع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، يوم الاحد، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات العلمية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD).

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الموارد المائية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحمداني وقع مذكرة التفاهم مع مدير عام المركز العربي نصر الدين العبيد، ضمن أعمال اليوم الثاني لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه.

وبين أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعرفة العلمية وتأطير الأنشطة المشتركة بين الطرفين وتعزيز الأمن المائي، مشيرا إلى أنها تضمنت تعزيز مجال التعاون المشترك في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وادارة مياه الري ورفع كفاءة استخدامها.

ولفت المكتب الاعلامي الى ان مذكرة التفاهم تشتمل أيضاً على تنمية القدرات الفنية للعاملين في مجال الري الزراعي ورفع الوعي المائي والبيئي والعمل على إعداد وثائق مشاريع ودراسات وخطط بحثية مشتركة بما يتناسب مع أولويات خطط عمل الوزارة والمنظمة.

يشار إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، هو مركز بحوث تتعلق بالزراعة وإدارة الأراضي، تأسس سنة 1968 بقرار من جامعة الدول العربية ويقع مقره في العاصمة السورية دمشق، وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، بهدف توحيد الجهود القومية لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات، ونقل وتطوير وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بغية زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.