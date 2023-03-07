العراق يوقع ثلاثة عقود مع "سيمنز" الألمانية في مجال الكهرباء

شفق نيوز/ وقعت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، ثلاثة عقود شركة "سيمنز" الألمانية للطاقة، لتأهيل شامل لمحطات كركوك، والرشيد، والصدر الكهربائية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، والشراكة في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والألماني.

وأكد السوداني على أهمية استمرار التواصل والتعاون الثنائي، وتبادل المعلومات في الجانب الأمني، معرباً عن انفتاح العراق على كل أشكال الشراكات والفرص الاستثمارية، وترحيبه بمساهمة الشركات الألمانية في بناء البنى التحتية بالعراق.

من جانبها، نقلت الوزيرة الألمانية تحيات المستشار الألماني أولاف شولتس، وأعربت عن رغبة الحكومة الألمانية باستئناف أعمال اللجنة العراقية الألمانية المشتركة مجدداً.

وأكدت دعم ألمانيا جهود الحكومة العراقية في سعيها لتنفيذ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وفي تحقيق الحوكمة الرشيدة.

وفي ختام اللقاء، جرت مراسم التوقيع مع شركة "سيمنز" الألمانية للطاقة، للمجموعة الأولى من عقود المشاريع المدرجة ضمن مذكرة التعاون، وتتضمن أعمال التأهيل والخدمة الشاملة لمحطات كركوك، والرشيد، والصدر الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وتغطي هذه العقود خدمة المحطّات لمدّة خمس سنوات، بطاقة إنتاجية تصل الى 1400 MW، ما يساعد على ديمومة العمل فيها واستقرار إنتاج وتوزيع الطاقة، وستعمل الحكومة الألمانية ولأول مرة على متابعة عمل "سيمنز" في العراق، لضمان التنفيذ الكامل من قبل الشركة للعقود المبرمة والتقيّد بها.

ويأتي توقيع العقود الثلاثة، تأكيداً لالتزامات وزارة الكهرباء بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة "سيمنز" الألمانية في برلين، برعاية ئيس مجلس الوزراء في شهر كانون الثاني الماضي، وقد تمكنت الحكومة العراقية بهذه العقود الثلاثة من الحصول على تخفيض مالي يصل إلى نسبة 30%.