العراق يوقع اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أميركية

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

وقع وزير النفط العراقي باسم العبادي، يوم الجمعة، اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أميركية، بحسب ما أبلغ به مراسل وكالة شفق نيوز في العاصمة الأميركية واشنطن مصطفى هاشم.

وأكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في كلمة ألقاها قبيل مراسم توقيع حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى مع الجانب العراقي، أن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترمب تنتهج مساراً جديداً يهدف إلى تحويل منطقة الشرق الأوسط من ساحة للصراعات إلى مركز للتبادل التجاري.

واعتبر رايت أن تعزيز الاستثمار هو السبيل الأمثل لإحلال السلام وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وتوفير فرص العمل.

ووجه الوزير الأميركي تحية خاصة لرئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، مشيداً بقراره اختيار الولايات المتحدة لتكون وجهته الخارجية الأولى بعد 60 يوماً فقط من توليه منصبه، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس إدراكاً بأن العلاقة مع أميركا هي الأكثر أهمية للعراق مستقبلاً.

وأوضح أن تحسين قطاع الطاقة العراقي، وزيادة إنتاج النفط، وتقليل الاعتماد على الجوار العدائي، يتطلب قيام الشركات الأميركية بالمخاطرة برؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والخبرات البشرية إلى الداخل العراقي.

كما شبّه الوزير رئيس الوزراء العراقي بالرئيس ترمب، مشيراً إلى أن كليهما ينحدر من خلفية اقتصادية كرجال أعمال وليسوا سياسيين تقليديين، وأن هدفهما ليس السياسة بل تحقيق الازدهار والسلام عبر خلق بيئة أعمال جاذبة.

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن المراسم الحالية لا تمثل اتفاقيات حكومية، بل هي شراكات واستثمارات ضخمة تلتزم بها الشركات الأميركية الخاصة، مؤكداً أن قطاع الأعمال والشراكة الاستراتيجية هما الطريق نحو السلام والازدهار في العراق وأميركا والعالم.