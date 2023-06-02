العراق يوفد وزير خارجيته لحضور حفل تنصيب أردوغان

شفق نيوز/ أوفدت الحكومة العراقية وزير الخارجية فؤاد حسين، الى تركيا لحضور حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين سيحضر يوم غدٍ في حفل تنصيب الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، ممثلاً عن حكومة جُمْهُوريَّة العراق".

يذكر ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تلقى دعوة رسمية من اردوغان لحضور مراسم اليمين الدستورية لتنصيبه رئيساً لتركيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي لتهنئته بفوزه برئاسة تركيا.

وسيحضر ما لا يقل عن 20 رئيس دولة و45 وزيرا مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة السبت 3 يونيو، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر تركي.