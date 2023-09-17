العراق يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن اللاجئين السوريين

شفق نيوز/ حث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد، المجتمع الدولي، على ضرورة دعم وتمويل الدول المستضيفة للاجئين السوريين على أراضيها، مؤكداً أن العراق يستضيف مئات الآلاف من المواطنين السوريين ويعاملهم معاملة المواطن العراقي.

جاء ذلك، خلال لقاء نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، مع مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على هامش الأسبوع رفيع المستوى لإجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة جهود بيدرسون ومساعيه لإيجاد حل للأزمة السورية، منذ توليه منصبه في تشرين الأول 2018، بحسب البيان.

وأكد وزير الخارجية العراقي، موقف العراق الداعي إلى ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، وفقاً للقرارات الدولية ذات العلاقة، مشيراً إلى أهمية "حسم موضوع مخيم الهول ومشاركة الدول في إعادة مواطنيها لما يشكله المخيم من خطر داهم على أمن العراق والمنطقة".

وشدد حسين، على ضرورة "دعم وتمويل الدول المستضيفة للاجئين السوريين على أراضيها ومشاركة المجتمع الدولي في تحمّل أعباء توفير الإحتياجات الأساسية لهذه الشريحة الحساسة، إذ يستضيف العراق مئات الالاف من المواطنين السوريين ويعاملون معاملة المواطن العراقي على أراضيه".

ولفت إلى أن "العراق مدرك تماماً لحقيقة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في سوريا، وأن الحكومة العراقية تدعم أية مبادرة من جانبها لمعالجة انهيار الوضع الانساني، داعياً الأطراف السورية كافة إلى "الحوار وإيجاد صيغ تفاهم مشتركة لتلافي تبعات الأزمة في سوريا".

من جانبه، قدّم بيدرسون، إحاطة بشأن زيارته الأخيرة الى دمشق، وملاحظاته حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والأحوال المعيشية للشعب السوري، وإلارتفاع غير المسبوق بمستوى التضخم وشح الوقود.

ويؤكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، وجود أكثر من 260 ألف لاجئ سوري في العراق "دخلوا بشكل غير رسمي"، لافتا الى ان القسم الأكبر منهم في مخيمات النازحين والمتبقين استوطنوا في العديد من المحافظات.