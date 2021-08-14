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العراق يوجه دعوة رسمية إلى أمير قطر لحضور قمة بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-08-14T10:39:51+0000
العراق يوجه دعوة رسمية إلى أمير قطر لحضور قمة بغداد

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، دعوة رسمية الى امير دولة قطر لحضور قمة بغداد المقرر عقدها نهاية اب الجاري.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن  الاخير وصل، اليوم، إلى الدوحة في زيارة رسمية، مبيناً أن الأعرجي سيسلم رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني،  لحضور القمة المزمع عقدها في بغداد".

كما سيبحث الأعرجي، مع المسؤولين في دولة قطر، وفق البيان، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعلى الصعد كافة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد مؤتمراً اقليمياً يشارك فيه زعماء تركيا وايران ومصر والاردن والكويت والسعودية فضلا عن الرئيس الفرنسي.

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