العراق يوجه دعوة الى العرب لاحتواء تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاحد، دول مجموعة الإتصال العربية إلى خلق مسار حواري في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية لاحتواء التداعيات المتزايدة للصراع وعلى كافة الصعد.

وقال بيان للوزارة ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ذلك جاء خلال مشارك الوزير حسين، اليوم، في إجتماع مجموعة الإتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، والذي دعا إليه في وقت سابق، إذ عقد عبر الفيديو كونفرنس، بمشاركة الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات، والجزائر.

وفي مستهل اللقاء، ووفقاُ للبيان، قدم الوزير الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية ولأمينها العام على الاستجابة لطلب العراق لعقد هذا الإجتماع، وأكد على أن تشكيل مجموعة الإتصال كان على أساس إدراك مخاطر وإنعكاسات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على مجمل الوضع العالمي سيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، مشيراً؛ إلى أن حالة الحرب أصبحت أكثر تأثيراً وتعقيداً على المنطقة، بالنظر للمخاطر المتزايدة في العديد من البلدان جراء إرتفاع أسعار الطاقة والنقص الحاصل في العديد من أنواع المؤن وأثر ذلك في مختلف المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب البيان، فقد أشاد المجتمعون، في الختام، بمبادرة العراق لعقد الإجتماع وتدارس الآليات الممكنة للعمل على تفعيل المقترح.