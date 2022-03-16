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العراق يستقدم سفيره من لبنان

Category: سیاسة

Date: 2022-03-16T10:13:37+0000
العراق يستقدم سفيره من لبنان

شفق نيوز/ وجّه وزير الخارجيّة فؤاد حسين، يوم الأربعاء، باستقدام سفير جمهوريّة العراق في لبنان حيدر البرّاك إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان اليوم، إن حسين وجه بإستقدام البرّاك إلى بغداد ،بشأن ما تَمَّ تداولهُ عبرَ وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقيّ الذي زار لبنان مُؤخَّراً لإجراء مُباحثات ثنائيّة،من الإدلاء بتصريح إعلامي.للوقوف على حيثيّات الموضوع وإتخاذ الإجراء المُناسب".

وكانت لجنة من الحكومة العراقية قد زارت بيروت مؤخرا للتباحث حول مستحقات العراق من توريد الفيول إلى لبنان وخلال جولة الوفد منع السفير البراك مراسلة إحدى قنوات التلفزة من إجراء مقابلة مع أحد أعضاء الوفد وقام بطردها واغلظ عليها مما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

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