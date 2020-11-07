العراق يهنئ بايدن: إنه صديق وشريك موثوق

شفق نيوز/ هنأ الرئيس العراقي برهم صالح يوم السبت المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال صالح في تغريدة على تويتر، "أتقدم بأحر التهاني للرئيس المنتخب جو بايدن، صديق وشريك موثوق في قضية بناء عراق أفضل".

وأضاف صالح، "نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وكانت وسائل إعلام أمريكية بينها "ان بي سي" وسي ان ان" قد أعلنت فوز بايدن بالانتخابات بعد حسمه أصوات ولاية بنسلفانيا لصالحه.

وشهدت الانتخابات أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1900، كما أن بايدن فاز بأكثر من 73 مليون صوت حتى الآن، وهو أكبر عدد على الإطلاق لمرشح رئاسي أمريكي.

وخسارة ترامب للسباق الإنتخابي تجعله أول رئيس لولاية واحدة منذ التسعينيات.



