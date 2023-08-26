العراق يهنئ الهند بمناسبة الهبوط الناجح لمركبتها الفضائية على سطح القمر

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة الإنجاز "التاريخي" الذي حققه علماء الهند بالهبوط "الناجح" للمركبة الفضائية ( تشاندرايان-3) على سطح القمر، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وقال البيان أيضا، إن السوداني "عبّر، في البرقية، عن تمنياته بأن يتكلل هذا الإنجاز بالمزيد من النجاحات المبهرة في المجالات العلمية الرائدة".

وهبطت المركبة الهندية تشاندرايان-3 غير المأهولة الأربعاء على سطح القمر، الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه "يوم تاريخي".

وبهذا الإنجاز تنضم الهند إلى نادي الدول القليلة التي تمكنت من النزول على سطح القمر بعد أربع سنوات على محاولتها الفاشلة.