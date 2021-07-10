العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي لاستحصال حقوقه من إيران

شفق نيوز/ هدد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، بأن بغداد ستلجأ للمحافل الدولية لاستحصال حقوقها المائية من إيران إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن ديالى ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم اضرار شح المياه الاقليمية.

وقال الحمداني في مؤتمر صحفي على هامش تفقده مشاريع مائية في ديالى، إن "الجانب الايراني لم يبد اي تجاوب معنا ومازال يقطع المياه عن انهر وجداول سيروان والكارون والكرخة والوند، ما سبب اضرارا جسيمة لسكان ديالى التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من ايران".

وهدد الحمداني بالقول، "في حال إصرار إيران على عدم التعاون مع العراق حيال الازمة المائية وفق المواثيق الدولية، سنضطر للجوء الى اليونسكو والامم المتحدة وحقوق الانسان لاستحصال حقوقنا من الروافد والجداول المشتركة مع ايران".

وأردف بالقول، "نرفض الذهاب الى هكذا حلول، والامر مرهون بتعاون الجانب الايراني وفق اسس علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة".

وانتقد الحمداني "رفض الجانب الايراني عقد اجتماع كان مقررا في منتصف حزيران الماضي وتم تأجيله بسبب الانتخابات الايرانية ووعدونا بعقد اجتماع بعد الانتخابات الا ان ذلك لم يتحقق".

وتابع أن "ايران ساعدتنا في الحرب ضد داعش، ونتمنى استمرار التعاون في تقاسم اضرار شح المياه اسوة بالجانب التركي الذي يتقاسم اضرار ازمة المياه مع العراق".

ولفت وزير الموارد المائية الى "عدم وجود اي بوادر ايجابية من الجانب الايراني حيال أزمة المياه وتقاسم الضرر الاقليمي رغم اننا ندرك حجم المخزون المائي في ايران، الا ان الجميع يجب ان يتقاسم اضرار شحة المياه ونقص الايرادات المائية".

وتتعرض ديالى لأسوأ أزمة مائية في تاريخها بسبب انعدام الامطار وقطع الانهر والجداول من قبل دول الجوار الى جانب سوء التخزين وبرمجة الاطلاقات المائية من بحيرة حمرين اكبر مخزون مائي في ديالى.