العراق يهاجم إسرائيل بعد استهداف مقر لـ"إعادة إعمار غزة"

شفق نيوز / أدانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، يوم الاثنين، بأشدِّ العبارات إستمرار إسرائيل، إنتهاك القانون الدوليّ في فلسطين، وآخرها قصف مقرّ اللجنة القطريَّة لـ"إعادة إعمار غزّة".

وجددت الوزارة، تأكيدها على لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء غزّة، مطالبة بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها، التي تعدُّ انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ.

وطالبت مجلس الأمن وللمجتمع الدوليّ بـ"تحمُّل مسؤولياتهم ووضع حدٍّ لهذه الانتهاكات التي تجاوزت بصورها وآثارها التدميريَّة، حدود الوصف، بحسب البيان.

وجددت وزارة الخارجية العراقية، دعمها ومساندتها للجُهُود الراميَّة إلى وقف هذه الإنتهاكات، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المُتحدة ومبادئه، ومن موقع الإلتزام بحقِّ شعب فلسطين بتقرير مصيره.