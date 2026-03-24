العراق ينوي استدعاء ممثلي أميركا وإيران ويتجه لمجلس الأمن الدولي احتجاجاً على القصف

شفق نيوز- بغداد

قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، تخويل وزارة الخارجية بتقديم مذكرتي رسميتين لسفيري أميركا وإيران احتجاجاً على قصف مواقع عسكرية ومدنية في الأراضي العراقية، فيما يتجه نحو مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى رسمية بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس الوزاري للأمن قرر في اجتماعه مساء اليوم، اتفق على أن "تتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى الى مجلس الأمن عن أي حالة عدوان وما ينتج عنها، والدعوة لإيقافه وإدانته".

وأضاف أن المجلس خوّل الخارجية أيضاً "استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الايراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار حرس اقليم كوردستان (البيشمركة) في أربيل".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، قرر في وقت سابق مساء الثلاثاء، تخويل هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية بالرد على أي اعتداء، خلال اجتماع طارئ عقده وأصدر خلاله عدداً من المقررات المهمة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، وجّه في وقت سابق يوم الثلاثاء، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على خلفية قصف جوي "أميركي - صهيوني" استهدف مقراً للحشد الشعبي في محافظة الأنبار وأدى إلى مقتل 15 عنصراً وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز بارتفاع حصيلة الاستهداف الجوي الذي طال مقراً لهيئة الحشد الشعبي داخل قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إلى 30 عنصراً بين قتيل وجريح، وسط تضارب في الإحصاءات الرسمية والميدانية.

وفي سياق متصل، نعت هيئة الحشد الشعبي قائد عملياتها في محافظة الأنبار سعد دواي، قبل أن تؤكد في بلاغ لاحق ارتقاء 14 عنصراً آخرين كانوا برفقته، واصفة الهجوم بأنه "استهداف أميركي غادر" طال مقر العمليات بشكل مباشر.

كما أعلنت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، سقوط 36 ضحية من عناصرها جراء قصف بالصواريخ الباليستية استهدف مقار عسكرية شمالي محافظة أربيل.