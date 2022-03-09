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العراق ينقل 800 أسرة من الهول السوري إلى الجدعة المثيرة للجدل

Category: سیاسة

Date: 2022-03-09T07:19:09+0000
العراق ينقل 800 أسرة من الهول السوري إلى الجدعة المثيرة للجدل

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ستجلي 800 أُسرة من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في العراق.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأمنية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب وصلتا اليوم الى مخيم الهول في سوريا من أجل إكمال إجراءات رحلات العودة للعراقيين الموجودين هناك".

وأضاف "سيتم تسجيل 800 أُسرة و تدقيقها وتجهيزها وإعادتها على شكل وجبات متتالية"، منوها إلى أنه "سيتم اعادة جميع الأسر والأفراد الموجودين هناك باستثناء من لا يرغبون هم بالعودة الى العراق".

كما شدد عضو مجلس النواب أنه "من توجد عليه أي مؤشرات امنية او مطلوبية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه"، مردفا بالقول إنه "سيتم نقل الأسر الى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل لانه محطة استقبال أُسر مخيم الهول".

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت منذ العام الماضي في وجبات عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.

ويضم مخيم الهول عمومًا حسب الإحصائيات الأخيرة، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية.

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