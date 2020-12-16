العراق ينفرد عالمياً بأمر غريب.. ما هو؟

شفق نيوز/ كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن تفرد العراق بأمر غريب على مستوى العالم.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لوكالة شفق نيوز، ان "الدولة العراقية، هي الوحيدة في كل هذا العالم، تعطي الرواتب لموظفين لا تعرف عددهم".

وأشارت إلى أن "الحكومة لا تعرف عدد موظفي الدولة، فليس هناك اي احصائية رسمية او دقيقة تكشف عدد هؤلاء الموظفين بشكل حقيقي".

وبينت جودت ان "ابقاء هذا الملف بهذا الغموض، هو بسبب الفساد"، مردفة أن "هناك فسادا كبيرا وخطيرا في ملف رواتب الموظفين".

ولفتت إلى "وجود فضائيين ومزدوجي الرواتب وصولا إلى الموظفين الوهميين"، مضيفة "لهذا فإن الدولة العراقية لا تعرف عدد موظفيها حتى لا يتم كشف هذا الفساد، التي تقف خلفه جهات وشخصيات متنفذة".