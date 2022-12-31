العراق ينعى بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر: عزاؤنا أن قيمه باقية

شفق نيوز/ نعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، بابا الفاتيكان السابق، بيندكت السادس عشر، الذي توفي صباح اليوم، بعد تدهور حالته الصحية.

وذكر السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "يودّع العالم بحزن، قداسة بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر، لقد كرّس الحبر الراحل جهده بتفانٍ لنشر السلام والمحبّة والتعايش بين البشر، بمختلف أممهم وأديانهم وأعراقهم وعقائدهم الإنسانية".

وأضاف: "عزاؤنا أن القيم التي تعمل عليها هذه الشخصيات المعطاءة باقية، وأنّ منهج الوسطية والاعتدال باتَ مثلاً إنسانياً أعلى بفضل جهودهم وإخلاصهم".

ويعد الراحل أكبر معمر ترأس الكنيسة الكاثوليكية، ففي 19 أبريل من سنة 2005، دقت أجراس الفاتيكان، احتفالاً باختيار بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية، جوزيف راتزنغر أو بنديكتوس السادس عشر.