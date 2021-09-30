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العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

Category: سیاسة

Date: 2021-09-30T04:49:11+0000
العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق عن توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع المقرر في العاشر من تشرين الاول المقبل تخص المطارات والمنافذ والدراجات النارية.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية للوكالة الرسمية للأنباء، إنه "سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من تشرين الاول إلى صباح يوم الـ 11 من الشهر نفسه".

وأضاف أن "تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية"، مؤكداً أنه "سيتم أيضا منع حركة الدراجات النارية داخل المدن وإتاحة الحركة لبقية المركبات من أجل تسهيل تنقل الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية".

وأضاف أنه "تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية"، مبيناً أن "اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة".

كما أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات جاهزيتها ليوم الاقتراع، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعة شاملة للتحديات والمخاطر الأمنية المحتملة ووضعت الحلول المناسبة لها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية يوم الأحد الموافق العاشر من تشرين الاول المقبل حيث أعلنت الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لذلك.

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