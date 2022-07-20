العراق ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى تركيا "حفاظاً على سلامتهم"

شفق نيوز/ نصحت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، المواطنين العراقيين بعدم السفر إلى تركيا "حفاظاً على سلامتهم"، وذلك على خلفية القصف التركي الذي طال سائحين في دهوك وخلف عشرات الضحايا.

وقالت وزارة الثقافة العراقية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تنصح المواطنين بعدم السفر إلى تركيا حفاظاً على سلامتهم وتضامناً مع دماء الشهداء".

وأعربت الوزارة، عن "إدانتنا واستنكارنا الشديدين للقصف التركي الذي طال مصيفاً في زاخو وأدى إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطناً جميعهم من السياح المدنيين".

وبينت أن "هذا القصف انتهاك صريح وسافر للسيادة العراقية، ويهدد حياة المواطنين العراقيين وأمنهم، كما أنه يهدد السلم المجتمعي".

وطالبت الجانب التركي "بإيقاف هذه الاعتداءات حرصاً على العلاقة الطيبة بين البلدين، وحركة السياحة التي تشهد تطوراً في الآونة الأخيرة"، كما طالبت "بفتح تحقيق عاجل بهذه الانتهاكات وعدم تكرارها".

وأشارت الى أن "العراق يلتزم بمبادئ حسن الجوار، ويرفض في المقابل استخدام المسوّغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والاعتداء على أراضي العراق؛ بما يعد تنصلاً من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك".

وقصفت المدفعية التركية، اليوم، مصيف "برخ" في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.

وفي وقت سابق، انتشرت قوة أمنية حول مبنى مكتب منح الفيزا التركية في العاصمة بغداد، تحسباً لأي ردود فعل غاضبة احتجاجاً على القصف التركي للمصيف.

واثر ذلك، أغلق العشرات من المحتجين مكتبي لإصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا، في محافظتي النجف وكربلاء فضلا عن العاصمة بغداد، احتجاجاً على القصف التركي.