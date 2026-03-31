العراق يندد بتصديق "الكنيست" الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن إدانتها "بأشدّ العبارات" لتصديق "الكنيست" الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة الخطوة بـ"التصعيد الخطير" في ظل تأزم الأوضاع بالمنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يمثل "خرقاً جسيماً" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكدة رفضها القاطع لهذا الإجراء "التعسفي".

كما نددت الخارجية بـ"الاعتداءات" المتواصلة على جنوب لبنان، بما في ذلك "التوغّل البري"، واصفة إياه بـ"الانتهاك الصارخ" والتهديد المباشر لأمن واستقرار المنطقة.

وحذر البيان من أن العمليات العسكرية الجارية تُعرّض قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) لمخاطر جسيمة، في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العدائية بمناطق انتشارها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وأفراد البعثات الدولية ووقف التصعيد الإقليمي.