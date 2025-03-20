العراق يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الصومال

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود.

وأكدت الخارجية العراقية في بيان اليوم، وقوفها الى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والعنف الذي يهدد استقراره أمنه.

كما وشدد بيان الخارجية، على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم السلام في المنطقة، واهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الامنية المشتركة.

ونجا الرئيس الصومالي أمس الأربعاء من محاولة اغتيال ناجمة عن تعرض موكبه الى انفجار لغم أرضي قرب مقر الرئاسة عندما كان متجها إلى مطار مقديشو، وكانت حركة "الشباب" الصومالية أعلنت مسؤوليتها عن التفجير.