العراق يندد بـ"أشدِّ العبارات" بقصف محيط المستشفى الميدانيّ الأردنيّ في قطاع غزّة

شفق نيوز/ ادانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، يوم الخميس، بـ"أشدِّ العبارات" قصف الجيش الإسرائيلي، محيط المستشفى الميدانيّ الأردنيّ في قطاع غزّة، الذي أدى إلى جرح عدد من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف المصابين الفلسطينيين الذين أصيبوا جرّاء القصف المستمر على القطاع.

وقال المتحدث الرسميّ بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان اليوم، إنَّ الانتهاكات المستمرة من قبل سلطة الاحتلال الغاصب، على المستشفيات وتعريض الطواقم الطبية للخطر، يُعد جريمة مرفوضة ومُدانة، وتمثل خرقاً واضحاً وانتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ.

واعربت وزارة الخارجيَّة، عن تضامنها مع المملكة الأردنيَّة، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدوليّ، بضرورة التدخُّل لإيقاف هذه الإنتهاكات، التي تطال المستشفيات والبنى التحتيّة الطبيّة وكوادرها.