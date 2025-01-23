العراق يندد بـ"أشد العبارات" بمواصلة اسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة "جنين"

شفق نيوز/ ادانت وزارة الخارجية، يوم الخميس، بـ"أشد العبارات" العمليات العسكرية الاسرائيلية المتواصلة على مدينة (جنين) في الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

ودعت الخارجية العراقية "المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمُّل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، حفاظاً على أرواح المدنيين، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

ويشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات متكررة على مناطق شمال الضفة الغربية تصاعدت حدتها منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إثر هجوم "حماس" الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.

ومنذ ذلك الحين، قتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 848 فلسطينياً في الضفة الغربية، وفقاً لوزارة الصحة في رام الله.