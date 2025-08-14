العراق يندد بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" ويعدها "استفزازاً صارخاً" لسيادة الدول

شفق نيوز - بغداد

نددت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، بشدة في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن تمسكه بما تُسمى "برؤية إسرائيل الكبرى"، عادةً تلك التصريحات أنها "تمثل استفزازاً صارخاً لسيادة الدول، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق، بأشد العبارات، للتصريحات الصادرة عن كيان الاحتلال بشأن ما يُسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)، والتي تكشف بوضوح عن الأطماع التوسعية لهذا الكيان، وتؤكد سعيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

واعتبرت الوزارة، أن "هذه التصريحات تمثل استفزازاً صارخاً لسيادة الدول، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي موقفاً عربياً ودولياً واضحاً وحازمًا للتصدي لمثل هذه السياسات".

وأكد البيان، أن "هذه التصريحات السافرة تأتي متزامنة مع استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسات العدوان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

كما شددت الوزارة على أن "هذه الممارسات، المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم، تستدعي تحركًا فاعلاً لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب".