العراق يندد بشدة بالتفجير الذي استهدف وزارة التربية الصومالية

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجيَّة العراقية، يوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج، الذي إستهدف مقر وزارة التربيّة والتعليّم العالي الصوماليّة، في العاصمة مقديشو، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وجرح آخرين.

وأعربت الوزارة في بيان اليوم، عن "مواساتها للشعبِ الصوماليّ وأُسر الضحايا".

وأكد البيان أن "موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ولاسيما أنَّ العراق واجه التكفير والتطرّف بكل أشكاله، كما نؤكِّد على ضرورة المُواجهة الفكريّة لهذه الجماعات المُتطرفة".

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد قال في بيان في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد إن ما لا يقل عن 100 شخص قُتلوا وأصيب 300 آخرون في انفجار سيارتين ملغومتين أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة مقديشو يوم السبت.

وانفجرت السيارة الأولى عند وزارة التعليم الواقعة بالقرب من تقاطع مزدحم في مقديشو ثم انفجرت السيارة الثانية مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لمساعدة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الرئيس ألقى باللوم على حركة الشباب الإسلامية المتشددة.