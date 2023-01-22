العراق يندد بحرق المصحف في السويد ويعتبره "إستفزازًا خطيرًا" للمسلمين

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، يوم الأحد، عن إدانة واستنكار جُمْهُوريَّة العراق الشديدين، لسماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف أمام سفارة جُمْهُوريَّة تركيا في ستوكهولم.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنَّ هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل إستفزازًا خطيرًا لهم.

ودعت الخارجية العراقية، المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ أشكال الكراهية والتطرُّف كافة ومحاسبة مرتكبيها.

وأدانت كل من: الإمارات والسعودية ومصر،أمس السبت، ما أقدم عليه أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.