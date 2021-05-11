العراق يندد بتفجير قرب مدرسة في افغانستان

شفق نيوز/ أعرب العراق يوم الثلاثاء عن إدانته، واستنكاره الشديدين للتفجير الذي وقع السبت بالقرب من مدرسة في العاصمة الأفغانية كابُل، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وجُرح آخرون.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نُقدِّمُ تعازينا لحكومة أفغانستان وشعبها، ونؤكِّد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، لاسيما أن العراق حارب عصابات التطرف والتكفير داعش".

وأضاف البيان "نؤكِّدُ ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات".

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الانفجار الذي وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول السبت أسفر عن مقتل 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات.

ويتزامن الانفجار مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين من أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

وقالت متحدثة باسم وزارة التعليم الأفغانية إن معظم المصابين من الفتيات في المدرسة التي تقع في منطقة دشت بارشي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن منطقة دشت بارشي، غربي كابول حيث يعيش العديد من الهزارة الشيعة، تشهد هجمات من إسلاميين متشددين من السنة.