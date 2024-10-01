العراق يندد بالهجوم على مقر سفير دولة الإمارات في الخرطوم

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن إدانتها للهجوم الذي استهدف مقر سفير دولة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، انا تؤكد رفضها القاطع لأي انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، مشددة على ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أول أمس الأحد، استهداف مقر رئيس بعثتها الدبلوماسية في الخرطوم، من خلال طائرة قالت إنها تابعة للجيش السوداني، مما تسبب في أضرار جسيمة في المبنى، في خطوة وصفتها بـ "الهجوم الغاشم".

ونفى الجيش السوداني جملة وتفصيلا اتهام الإمارات لقواته بقصف مقر سفيرها في الخرطوم، وأكد أن "الجيش لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا ينهب محتوياتها، وإنما تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة مليشيا متمردي آل دقلو الإرهابية التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال دولٌ معلومةٌ للعالم، وتستمر في ارتكابها على مرأي ومسمع من الدول والمنظمات الدولية".