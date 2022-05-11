العراق يندد بالقصف الإيراني الأخير على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أدانت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، القصفَ الإيرانيّ الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان شمال أربيل بإقليم كوردستان.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إذ نُجَدِّدُ التأكيدَ على المضمون الدستوريّ، أنّ لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نُشدِّدُ على أهمّيَّة الإرتكان للحوار وإستدامته لمواجهة التحديّات ولاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن وأستقرار المنطقة".

واستهدفت مدفعية الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من صباح اليوم ناحية "سيدكان" شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بذريعة استهداف الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.