سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يندد بالقصف الإيراني الأخير على إقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2022-05-11T12:17:03+0000
العراق يندد بالقصف الإيراني الأخير على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أدانت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، القصفَ الإيرانيّ الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان شمال أربيل بإقليم كوردستان.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إذ نُجَدِّدُ التأكيدَ على المضمون الدستوريّ، أنّ لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نُشدِّدُ على أهمّيَّة الإرتكان للحوار وإستدامته لمواجهة التحديّات ولاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن وأستقرار المنطقة".

واستهدفت مدفعية الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من صباح اليوم ناحية "سيدكان" شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بذريعة استهداف الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.

related

مصدر: إيران لم تقدم أي دليل إلى العراق يثبت وجود مقار إسرائيلية في الإقليم

Date: 2022-03-16 13:49:32
مصدر: إيران لم تقدم أي دليل إلى العراق يثبت وجود مقار إسرائيلية في الإقليم

تقرير أمريكي: هجوم التنف رد فعل إيراني على خسارة الفصائل الموالية لها الانتخابات بالعراق

Date: 2021-10-22 13:31:24
تقرير أمريكي: هجوم التنف رد فعل إيراني على خسارة الفصائل الموالية لها الانتخابات بالعراق

الفتح يكشف عن سبب تحرك العراق نحو السعودية قبل "المعركة والمواجهة"

Date: 2019-09-29 10:08:33
الفتح يكشف عن سبب تحرك العراق نحو السعودية قبل "المعركة والمواجهة"

مباحثات بين العراق والسعودية بشأن تأخر جولة المباحثات الخامسة مع إيران

Date: 2022-02-06 14:54:06
مباحثات بين العراق والسعودية بشأن تأخر جولة المباحثات الخامسة مع إيران

وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يضم قادة أمنيين يزور إيران

Date: 2022-04-13 09:49:17
وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يضم قادة أمنيين يزور إيران

مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي

Date: 2021-06-13 07:58:14
مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي

العراق يكشف بناء إيران سدوداً جديدةً تفاقم من أزمته المائية

Date: 2022-04-30 14:41:17
العراق يكشف بناء إيران سدوداً جديدةً تفاقم من أزمته المائية

بومبيو يهاجم ايران: يستغلون شباب العراق لمصالحها

Date: 2020-02-15 11:03:57
بومبيو يهاجم ايران: يستغلون شباب العراق لمصالحها