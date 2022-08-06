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العراق يندد بالقصف الإسرائيلي على غزة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-06T14:38:50+0000
العراق يندد بالقصف الإسرائيلي على غزة

شفق نيوز/ ندد العراق، يوم السبت، بالقصف الاسرائيلي على غزة الذي ادى الى وقوع اكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحّاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يعربُ العراق عن إدانتهِ واستنكارهِ للعدوان الصهيونيّ،الذي أستهدف مناطق مُتعددة بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عددٍ من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة أخرين".

وأضاف أن "لغةَ العنفِ التي ينتهجها الكيان الصهيونيّ تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر،وذلك لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، إلى 13 قتيلا و114 جريحا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية،

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