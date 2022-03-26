العراق يندد بالقصف الحوثي الأخير على السعودية

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، عن إدانة واستنكار العراق للهجمات الحوثية الاخيرة التي استهدفت السعودية امس الجمعة.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ20.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير حسين اعرب عن إدانة واستنكار العراق للهجمات التي أستهدفت أراضي المملكة العربيَّة السعوديَّة ومنشآتها الحيويّة والمدنيَّة، والتي كان أخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البتروليَّة التابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وبحث الجانبان بحسب البيان، "التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهميَّة تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ".

وتبادل الطرفان، "الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية".