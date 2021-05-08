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العراق يندد بإقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

Category: سیاسة

Date: 2021-05-08T11:11:46+0000
العراق يندد بإقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

شفق نيوز/ دانت الحكومة العراقيّة، يوم السبت، اقتحام القوّات الإسرائيليّة للمسجد الأقصى، وترويع المصلين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق يرفض ممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين في المسجد الاقصى.

وأكدت "تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين".

وجددت الحكومة العراقية، بحسب البيان، "موقفنا الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية، التي كانت وما تزال قضيةٌ محوريّة".

واقتحمت القوات الإسرائيلية يوم امس الجمعة، باحات المسجد الأقصى وأطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز وأوقعت إصابات في صفوف المصلين.

واندلعت مواجهات عنيفة مساء أمس الاول الخميس، بين الشباب الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في باحات المسجد الأقصى.

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