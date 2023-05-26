العراق يندد باعتداء "غير مسبوق" على سفارته في سويسرا

شفق نيوز/ نددت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، بالاعتداء الذي تعرضت له سفارتها في العاصمة السويسرية "برن".

وأعربت الوزارة في بيان اليوم، عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جُمْهُوريَّة العراق في برن من قبل مجهولينَ تمكنوا من إقتحام المبنى بشكل عِدائيّ، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصليّة".

وجدد البيان إدانته "لهذا الفعل ولأشكال العنف والتخريب كافة التي تطال البعثات الدبلوماسيَّة، ولاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها"، داعيا الجانب السويسريّ لإتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل.

وأكدت الوزارة في بيانها على ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالإتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، ولاسيما إتفاقيَّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة.

وأعربت ايضا عن شكرها إلى "السلطات السويسريّة لتدخلها الفوريّ وإسراعها بأحتواء الموقف وإعادة الأمن والإستقرار في البعثة العراقيَّة ومحيطها".