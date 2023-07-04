العراق يندد بهجوم إسرائيلي تسبب بمقتل العشرات من الفلسطينيين

شفق نيوز/ أعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، يوم الثلاثاء، استنكار بلاده إزاء مواصلة إسرائيل قتل الفلسطينيين في العمليات العسكرية التي تقوم بها في مخيم جنين.

وفجر أمس الاثنين، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، باستخدام مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية.

وتواصل القوات الإسرائيلية العمليات على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية الذي قتل فيه 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين، 20 منهم في حالة الخطر.

وقال العودي في بيان اليوم، إن العراق، حكومةً وشعباً، يعرب عن الاستنكار الشديد لاستمرار جرائم الاحتلال الصهيوني، التي أدّت إلى سقوط عشرات الضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل المرتهن، خلال الساعات الماضية في مدينة جنين ومخيمها.

وأردف بالقول إن استمرار الكيان الصهيوني الغاصب بهذا السلوك العدواني، بلا رادع أو ضمير، وبتغافل القوى العظمى وحيودها عن التزاماتها، هو فعل يقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عموم المنطقة، وينبغي على كل القوى الداعمة للسلام والهيئات والمؤسسات الدولية أن تفضح هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتخرق جميع شرائع حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، "بهذا الموقف المفصلي، يجدد العراق موقفه الثابت من الحق الفلسطيني المطلق في العيش على أرضه، ورفض الاعتداء عليه، وحقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة".

ودعا العوادي في بيانه "كل قوى الخير والسلام في العالم، إلى العمل على وقف العدوان وفضحه، وإدانة الجريمة النكراء، وتمييزها على أنها نوع من الإرهاب الواضح المعالم، الذي يسيء إلى جهود الاستقرار والعيش الآمن والذي تعمل على ترسيخه الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة".