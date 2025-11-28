العراق ينجو من "غضب ترمب"

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

نجا العراق من قرارات الحظر الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن منع دخول مواطني ما سماها "دول العالم الثالث" إلى الولايات المتحدة، رغم توسّع القائمة لتشمل 19 دولة وصدور قرار لاحق من وكالة الهجرة الأميركية بتعليق كامل أو جزئي لدخول مواطني هذه الدول.

وطبقاً لبيان وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن الدول المشمولة بالحظر الكامل أو الجزئي تشمل ليبيا والسودان واليمن والصومال وإيران وأفغانستان وبورما وبوروندي وتشاد وكوبا والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي بيان منفصل، أعلنت وكالة الهجرة الأميركية فرض تعليق كامل على دخول مواطني 12 دولة بينها أفغانستان وإيران وليبيا والسودان واليمن، إلى جانب تعليق جزئي على مواطني 7 دول أخرى بينها كوبا وفنزويلا وتركمانستان.

ويأتي هذا التصعيد بعد حادثة إطلاق نار نفذها مهاجر أفغاني قرب البيت الأبيض وأودت بحياة إحدى أفراد الحرس الوطني، ما دفع ترمب إلى الإعلان بأن إدارته "ستعلق بشكل دائم الهجرة من جميع دول العالم الثالث".

وفي وقت لاحق، ردت وكالات تابعة للأمم المتحدة، على تعهّد ترمب بمنع الهجرة من دول "العالم الثالث" على خلفية الهجوم قرب البيت الأبيض، داعية واشنطن إلى مواصلة السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى البلاد.