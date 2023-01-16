العراق ينال منصبين في وكالة الطاقة المتجددة والجمعية العمومية للوكالة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن نيلها منصبين في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والجمعيَّة العموميَّة للوكالة.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق فاز بعضوية المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2023 وبمنصب نائب رئيس الجمعيَّة العموميَّة للوكالة لعام 2024

الناطق باسم وزارة الخارجية: العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2023 وبمنصب نائب رئيس الجمعيَّة العموميَّة للوكالة لعام 2024