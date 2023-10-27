العراق يمتنع عن التصويت على قرار في الامم المتحدة لوقف اطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وفي موقف مستغرب، ظهر العراق من الممتنعين عن التصويت وفقا لصورة اللوحة الالكترونية المنشورة نهاية الخبر.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية" في غزة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة.

وكان هذا أول رد للأمم المتحدة على هجمات حماس المفاجئة في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل وعلى الرد العسكري الإسرائيلي المستمر وتعهدها بالقضاء على حماس.

وتبنت المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 وامتناع 45 عضوا عن التصويت كان العراق من بينها بعد رفض التعديل الكندي الذي دعمته الولايات المتحدة لإدانة "الهجمات الإرهابية" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين. من قبل حماس.