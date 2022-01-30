العراق يلمح لسيناريو جديد لإعادة داعش: قسد غير مؤهلة للتعامل مع الإرهابيين في مخيم الهول

شفق نيوز/ المح مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأحد، الى وجود سيناريو لإعادة داعش من جديد، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية- قسد- غير مؤهلة للتعامل مع إرهابيين خطيرين في مخيم الهول.

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاخير استقبل بمكتبه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، مايكل انكر، وجرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، لاسيما في مجال تدريب القوات العراقية، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي".

وأكد الأعرجي لقائد بعثة الناتو في العراق، أن "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا.

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أنه سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو.

كما بين الأعرجي أن "قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وأن إصرار المجتمع الدولي على إبقائهم يولد شكوكا، لافتا إلى أن هناك من يظن أن ثمة سيناريو قادم لإعادة داعش من جديد".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأربعاء (26 / 1 / 2022)، عن استعادتها السيطرة بالكامل على سجن الصناعة الذي يضم مسلحي داعش في مدينة الحسكة واستسلام جميع عناصر التنظيم المتواجدين فيه.

وشهد حي غويران الذي يقع فيه سجن الصناعة في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين "قسد" وقوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) من جانب و"داعش" من جانب آخر، بعد أن هاجمت خلايا "داعش" السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم منذ عام 2019.

واستقدمت "قسد" في الأيام الأخيرة تعزيزات إلى الحسكة لمواجهة مسلحي التنظيم الذين تحصنوا داخل السجن ومحيطه، وتسلل بعضهم إلى أحياء أخرى من المدينة.

ويضم سجن الصناعة نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم.