العراق يلاحق مسؤولاً كبيراً في جهاز المخابرات ويستعين بالإنتربول

شفق نيوز / باشرت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، بإجراءات استرداد مدير عام في جهاز المخابرات، وإصدار مذكرة قبض بحق المتهم الهارب على مستوى الدول العربية إلى الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك بمتابعة وإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضحت دائرة الاسترداد في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الإجراءات الخاصة بملاحقة المتهم الهارب (ضياء عبد العزيز سعد الموسوي)، وذلك تمهيداً لإصدار النشرة الدولية الحمراء عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وذكرت الدائرة، أن "إجراءات استرداد المتهم الذي يشغل منصب مدير عام في جهاز المخابرات بدأت فعلياً، وجرى تنظيم ملف استرداد بحقه تمهيدا لإصدار النشرة الحمراء".

وأضافت أنها استكملت "الإجراءات المطلوبة لإصدار مذكرة قبض على مستوى الدول العربية عبر الأجهزة الأمنية والقانونية المعنية بإنفاذ القانون"، لافتة إلى أن "ذلك تم بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني).

وسبق أن صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم جراء تهم منسوبة إليه تتعلق بجرائم فساد تتمثل بتهريب النفط واستغلال منصبه الوظيفي.