تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. العراق يكشف عن مساعيه لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الإثنين، عن مساع بغداد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الاوكراني ديمترو كوليبا، الذي وصل الى بغداد فجر اليوم الإثنين.

وقال حسين، خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العراق مع وقف إطلاق النار بشأن الحرب الأوكرانية- الروسية وأبلغنا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بذلك عندما زار بغداد".

واشار حسين الى "دور عراقي ضمن مجموعة الاتصال للتوصل الى وقف اطلاق النار وبدء مباحثات بين موسكو وكييف"، وقال إن "العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل فيما يتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية".

وأوضح وزير الخارجية، "بحثنا كيفية استمرار العلاقات التجارية مع أوكرانيا وتقويتها، اضافة الى مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمنطقة وأبعاد الحرب الاقتصادية".

وأشار حسين الى ان "زيارة وزير الخارجية الاوكراني إلى بغداد مهمة والعالم ينظر إلى معالمها".

من جانبه قال، وزير الخارجية الاوكراني ديمترو كوليبا، إن "زيارتنا إلى بغداد تعبر عن تطور العلاقات بين البلدين وعلاقتنا مع العراق في تطور".

وأضاف، "نحن نتعاون مع السياسة التي تتبعها الحكومة العراقية".